La natura non smette mai di stupire e di regalare emozioni. Lo ha fatto anche ieri mattina, domenica 14 dicembre, di buon ora, nella golena del Grande fiume. In un pioppeto a due passi dal Po, nel Cremonese (non si rivela la località per evitare che gli animali vengano disturbati dai soliti noti) un notevole branco di caprioli è stato fotografato, da chi scrive queste righe, mentre questi erano intenti a brucare all’interno del bosco.

Da anni, ormai, la presenza dei caprioli in golena è diventata una abitudine e tanti sono già stati gli avvistamenti in tutto il cremonese, soprattutto nella zona di San Daniele Po, Pieve d’Olmi, Stagno Lombardo e in tutta l’area del Casalasco, fra Motta Baluffi e Torricella del Pizzo.

Il loro adattamento all’habitat della Pianura Padana è stato evidente e sono ormai una presenza tipica in terra di fiume. Non la sola, visto che da alcuni anni a questa parte, nelle golene, nelle campagne e nei boschi del fiume è facile incontrare anche cinghiali, lupi, sciacalli dorati ed uccelli quali l’ibis sacro e, ultimamente, a più riprese sono stati fotografati anche diversi esemplari di falco pescatore e di gufo di palude.

Eremita del Po, Paolo Panni

© Riproduzione riservata