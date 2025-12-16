Ultime News

Nazionali

Fontana di Trevi a pagamento? “Solo ipotesi, non c’è data né decisione”

(Adnkronos) – La Fontana di Trevi sarà a pagamento? Si tratta solo di “un’ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina sta ragionando da tempo”. È quanto si apprende da fonti del Campidoglio in merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa sull’ipotesi di introdurre un contributo di accesso al monumento romano per i turisti.  

Dalle stesse fonti si precisa che “si tratta solo di una ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina, come è noto, sta ragionando da tempo. Tuttavia, ad oggi, non sono state decise date, né sono state prese decisioni in merito”. 

Secondo quanto riportato oggi da alcune testate, in particolare dal Corriere della Sera, il nuovo balzello da due euro dovrebbe partire dal prossimo 7 gennaio 2026 e sarebbe a carico dei soli turisti: per i romani, infatti, l’accesso al monumento resterebbe gratuito. Secondo le stime, la mini-tassa sulla Fontana porterebbe nelle casse comunali circa 20 milioni di euro. Da gennaio – si legge ancora – dovrebbero quindi essere organizzate due corsie nella piazza già contingentata, una per i romani e l’altra per i turisti, mentre il pagamento del ticket potrà essere effettuato anche con carta di credito. 

 

