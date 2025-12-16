Genova, tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per chilometri

(Adnkronos) – Tragedia questa sera a Genova, dove un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir e trascinato per chilometri. Inutili i soccorsi. La vittima è un uomo di 68 anni.

La dinamica è in fase di ricostruzione, ma dalle prime informazioni l’uomo sarebbe stato investito in via Cantore e trascinato per diversi chilometri lungo corso Martinetti. Sul posto 118, polizia locale, Croce Oro e vigili del fuoco.