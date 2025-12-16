Il Teatro Ponchielli consolida il proprio ruolo sulla scena internazionale grazie al successo straordinario riscosso la scorsa settimana all’Opera Nazionale di Tirana, in Albania, che ha ospitato “Il Trovatore” nella produzione del teatro cremonese.

L’opera di Giuseppe Verdi, firmata alla regia da Roberto Catalano e realizzata con Opera Lombardia nel 2021, è stata accolta da un pubblico entusiasta ed è restata in scena l’intero weekend completamente sold out.

Orchestra e Coro del Teatro Nazionale dell’Opera di Tirana sono stati diretti dal Maestro Andrea Solinas, che vedremo presto sulle scene cremonesi in una delle prossime produzioni operistiche.

La collaborazione con l’istituzione lirica albanese nasce da una partnership attivata nei primi mesi dell’autunno dal Sovrintendente del Teatro Ponchielli, Andrea Nocerino, all’interno del più ampio percorso di trasformazione del Teatro verso un’identità orientata alla produzione e alle alleanze strategiche. Una sinergia resa possibile grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura in Albania e dell’Ambasciata d’Italia.

Questo nuovo traguardo conferma il ruolo crescente di Cremona nel panorama culturale internazionale, in continuità con il prestigioso riconoscimento del “Mercurio Alato” ai progetti del Monteverdi Festival, consegnato recentemente dal Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani.

Un percorso che prosegue nella direzione indicata dal Consiglio di Amministrazione e dai Fondatori del Teatro Ponchielli, impegnati con gli Sponsor nel sostenere un’istituzione sempre più simbolica, attrattiva e proiettata verso l’eccellenza.

Il progetto Il Trovatore segna inoltre l’avvio di un più ampio percorso di gemellaggio tra i due teatri, inserito nel quadro delle relazioni culturali e diplomatiche tra Italia e Albania, e ha rappresentato un importante tassello nella costruzione di legami artistici duraturi fra i due Paesi.

