Ultime News

16 Dic 2025 Gerre: in via XXV Aprile
lavori terminati e tante novità
16 Dic 2025 Gli ultimi 5 sindaci riuniti per
il saluto a Michela Talamazzini
16 Dic 2025 Cremo, Zerbin: "Il rigore?
Il tocco è sembrato chiaro a tutti"
16 Dic 2025 Welfare e futuro: Bonaldi a Roma
all'assemblea nazionale Pd
16 Dic 2025 Il Ponchielli sbarca in Albania:
successo per Il Trovatore cremonese
Nazionali

Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un altro studente

(Adnkronos) – Un bambino di dieci anni è stato ucciso a coltellate da un altro studente in una scuola nella zona di Odincovo, a pochi chilometri a ovest di Mosca. E’ quanto conferma una ricostruzione della Polizia russa.  

Secondo una nota, “la Polizia ha ricevuto una segnalazione di uno studente che ha accoltellato un vigilante, utilizzato spray antiaggressione e poi accoltellato uno studente di dieci anni, che è morto per le ferite riportate”. “L’assalitore è stato arrestato”, aggiunge il comunicato. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...