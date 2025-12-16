Ultime News

Tamponamento tra mezzi pesanti,
rischio inquinamento biologico

Fotogallery Gianpaolo Guarneri (Studio B12)

Rischio di inquinamento biologico nel fosso che costeggia via Mantova, per un imponente sversamento di sangue animale da un’autobotte tamponata sotto il cavalcavia dell’autostrada all’altezza di San Felice.

E’ successo alle 16.30, quando un camion della Negroni che viaggiava in direzione Mantova ha tamponato l’autobotte che procedeva davanti. L’urto ha causato la fuoriuscita di liquido che si è presto riversato in strada e da qui, anche a  causa della pioggia, nel fossato laterale.

Impegnate per arginare il flusso le squadre dei Vigili del Fuoco, mentre Polizia Locale e Carabinieri stanno provvedendo alla regolazione del traffico e ai rilievi. Feriti in maniera lieve i conducenti e anche due donne a bordo di una terza vettura rimasta coinvolta, non in maniera grave.

Il traffico sta procedendo a senso unico alternato lungo la corsia in ingresso in città.

 

