C’è tutta la gioia e la soddisfazione di chi ha appena concluso un percorso importante, a Santa Monica, ed è pronto a iniziarne subito un altro, portando nel mondo del lavoro le conoscenze e le competenze apprese nel campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È la felicità che si legge negli occhi dei 22 nuovi dottori e dottoresse che hanno potuto festeggiare questo primo traguardo importante.

Tra loro, Camilla, Gaia e Simona sono le prime tre laureate della nuova laurea magistrale “Consumer Behaviour: psychology applied to food, health and environment”. Un corso di laurea internazionale, unico in Italia, che l’Università Cattolica ha portato a Cremona nel 2023 per volontà della Facoltà di Psicologia e di quella di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, che ora celebra i suoi primi frutti.

“Viviamo questa giornata con grandissima soddisfazione” ha commentato Alessandro Antonietti, Preside della Facoltà di Psicologia. «Ricordo bene l’intenso e accurato lavoro di preparazione per creare questo nuovo corso. Siamo molto contenti che questo primo gruppo di studentesse abbia completo con successo e con soddisfazione il percorso. È la prova che quel lungo lavoro di gestazione sta dando i suoi frutti. La presenza della Psicologia in questo campus è stata una novità assoluta. In questi anni si è stabilita un’interazione decisamente positiva tra la nostra disciplina e le altre Facoltà già presenti a Santa Monica. Un’interazione che si è realizzata innanzitutto nel piano di studi di queste studentesse, proponendosi al territorio come valore aggiunto in questo campus. Il cibo è il carburante fondamentale della nostra esistenza. È un rapporto che va oltre la dimensione biologica, fatto di reazioni psicologiche, stati emotivi e valori simbolici. E a Cremona ci sono le condizioni ideali per sviluppare queste competenze».

Simona Rafeli, la prima delle tre neolaureate, è di Catanzaro. «Sono davvero contenta di aver scelto Cremona per la laurea magistrale» racconta. «Mi piacerebbe lavorare sia nell’ambito health sia in quello food. All’inizio la scelta di un corso tutto in inglese mi spaventava, ma una volta iniziate le lezioni la lingua non è mai stata un problema. Il ricordo più bello è stato l’hackathon a Santa Monica. Siamo rimasti qui anche a dormire e abbiamo elaborato un bel progetto inerente al food».

Gaia Messuri, piacentina, ha un aggettivo per descrivere la sua esperienza nel campus di Santa Monica dell’Università Cattolica. «È stato entusiasmante» dice. «Sono stati anni ricchi di esperienze, di studio, di lavoro. Essere in pochi, al primo anno in cui il corso è partito, ci ha unito tantissimo. Consiglio sicuramente questo corso».

Camilla Artico, invece, arriva dalla Provincia di Milano. «Sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo, spero di poter continuare a fare ricerca nell’ambito dei consumatori e del food» racconta. «In questi anni abbiamo fatto molte gite per conoscere il territorio cremonese e i suoi prodotti d’eccellenza, credo che anche questo ci abbia aiutato ad apprezzare la scelta che abbiamo fatto».

«Tutti noi della Commissione di laurea, al di là dei nostri ruoli istituzionali e professionali, siamo umanamente felici di vedere laurearsi queste tre studentesse, che sono state pioniere nella scelta del nostro percorso di laurea internazionale» ha aggiunto Guendalina Graffigna, docente di Psicologia dei consumi e della salute e coordinatrice della laurea magistrale. «Consumer Behaviour non è solo il primo corso di laurea di Psicologia a Cremona ma è il primo corso di laurea internazionale di Psicologia dell’Università Cattolica. Per noi è un grande passo di innovazione, in continuità con il nostro passato: vogliamo preparare futuri psicologi che siano pronti ad affrontare le sfide globali della salute e del cambiamento sociale.

Vogliamo dare una formazione all’avanguardia ai futuri psicologi che scelgono questo corso a Cremona e provengono da tutto il mondo. Nella terza edizione, che è al via, abbiamo una percentuale di studenti internazionali sempre più crescente, ormai ha raggiunto il 70%. Oggi i nostri studenti provengono dalla Cina, dal Nord Europa, dagli Stati Uniti, dalla Turchia. E abbiamo visiting professor che arrivano da molte università europee per portare la loro prospettiva scientifico-disciplinare. Questo consente un contesto cross-culturale dove discutere le sfide della psicologia e della salute psichica a livello globale».

Nella stessa sessione di laurea, si sono laureati anche 19 studenti e studentesse della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. Nella laurea magistrale Agricultural and food economics, hanno concluso il percorso Raffaele Antoci, Stefano Calderoni, Alessandro Corsini, Federico Galfredi, Vilio Giommo, Giusy Mataluna, Giacomo Minelli, Rodolfo Penaflor De Souza, Julian Wilhelm Schulz e Giulia Spinelli.

Nella laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari, Alessandro Folleghi, Giacomo Marcotti, Sophia Mariani, Valentina Mazzoleni, Riccardo Aurelio Ettore Noto e Edoardo Prandi. Infine, per la magistrale in Food processing: innovation and tradition, Mahsa Farasat, Arianna Passeri e Georgios Tatsios.

