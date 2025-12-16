Ultime News

16 Dic 2025 Centri per l'Impiego, 184
opportunità in provincia
16 Dic 2025 Prezzi novembre: indice tendenziale
per la prima volta sotto l'1%
16 Dic 2025 Cremona, città dei cantieri:
il Comune traccia la road map
16 Dic 2025 Gerre: in via XXV Aprile
lavori terminati e tante novità
16 Dic 2025 Gli ultimi 5 sindaci riuniti per
il saluto a Michela Talamazzini
Tragedia a Savona, 22enne muore investita da un tir

(Adnkronos) – Tragedia oggi a Savona, dove una ragazza di 22 anni è morta questa mattina intorno alle 8 dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy & Benech, nel centro città. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali. Inutili i soccorsi di 118 e Croce Oro di Savona intervenuti insieme ai vigili del fuoco. La ragazza è deceduta sul posto.  

