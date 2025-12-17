Ultime News

Gianni Letta: “Abbiamo bisogno di cultura per poter sopravvivere e migliorarci”

(Adnkronos) – “L’arte, la poesia e tutta la cultura non è solo contemplazione ed estetica, ma è stimolo all’azione e alla riflessione. In questi tempi difficili che stiamo vivendo, abbiamo bisogno di nutrirci di cultura per poter sopravvivere e migliorarci”. Così Gianni Letta, presidente della Giuria del Premio Laurentum, in occasione della cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. 

