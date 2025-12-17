Ultime News

17 Dic 2025 Workshop sulla messa a punto
acustica con Christopher Germain
17 Dic 2025 "Embodying Migration":
inaugurata la mostra in Comune
17 Dic 2025 Cerca di strozzarla, ma lei fugge
dalla finestra: egiziano a processo
17 Dic 2025 Rei - Reindustria Innovazione
ufficialmente dismessa
17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
Innovazione, Silvestri (Eniverse): “Dual innovation model nuovo modo Eni per fare ricerca”

(Adnkronos) – Il dual innovation model “è il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente quest’anno. Un modello di innovazione duale. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma valutando anche l’applicazione delle proprie tecnologie su mercati terzi”. Lo ha detto all’Adnkronos Giacomo Silvestri, presidente di Eniverse Ventures, in un’intervista.  

“Fin dalle prime fasi cerchiamo partner con cui sviluppare queste innovazioni tecnologiche: partner industriali, tecnologici, ma anche commerciali, per promuovere il prodotto, e finanziari” aggiunge. Un approccio che ha ricevuto “importanti riconoscimenti, come il premio di Smau per l’innovazione, e quello dall’International Chamber of Commerce a Parigi” conclude. 

