Innovazione, Silvestri (Eniverse): “Siamo primo corporate venture builder in Italia”

(Adnkronos) – Eniverse “è il primo corporate venture builder in Italia e, al momento, quello più sviluppato”. Lo ha detto all’Adnkronos Giacomo Silvestri, presidente di Eniverse Ventures, in un’intervista. Eniverse “poggia entrambi i suoi piedi su un patrimonio di tecnologia e di scienza straordinario, quello dell’Eni, con oltre 10.000 brevetti, più di 1.000 ricercatori che quotidianamente lavorano nei nostri 7 centri di ricerca che lavorano a oltre 400 pubblicazioni scientifiche l’anno”. 

“L’idea è, portare sul mercato questo grande patrimonio di scienza, tramite quello che le università chiamano technology transfer – spiega Silvestri -. Noi lo facciamo partendo dalla tecnologia, sulla base di cui e costruiamo delle aziende. A tre anni dalla nascita di Eniverse abbiamo un patrimonio di circa 16 progetti”.  

Eniverse è dotata di “soluzioni tecnologiche che riescono ad arrivare prima sul mercato, e altre che hanno una sfida di ricerca molto più lunga dietro la tecnologia – aggiunge il presidente -. Pochi giorni fa è nata un’altra venture nel portafoglio di Eniverse. Sentris è una venture che abbiamo creato con un partner industriale, una straordinaria eccellenza dell’ingegneria italiana che si chiama DG Impianti, per una tecnologia che si occupa di asset integrity delle infrastrutture di pipeline, quindi delle condotte. L’abbiamo portata sul mercato da pochi giorni e confidiamo che anche questa tecnologia, con un patrimonio di circa 4 famiglie brevettuali, possa trovare favore nel mercato”. 

