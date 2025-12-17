Non sappiamo quando sia nato, ma sappiamo quando è morto. Per questo il Museo del Violino ha scelto di dedicare al più grande liutaio della storia lo STRADIVARImemorialday il 18 dicembre, ricorrenza della sua morte. L’appuntamento si rinnova il prossimo giovedì alle ore 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi e vede il concerto di Intonations Ensemble, formidabile gruppo composto da sei musicisti di straordinario livello: Albena Danailova (violino), Mohamed Hiber (violino), Adrien La Marca (viola), Ivan Karizna (violoncello), Pablo Barragan (clarinetto), Elena Bashkirova (pianoforte).

Danailova, la prima donna a diventare primo violino della mitica Filarmonica di Vienna, suona il preziosissimo violino Antonio Stradivari ex Hammerle 1709 di proprietà della Banca Nazionale Austriaca. Non da meno gli altri componenti dell’Intonations Ensemble, che suonano strumenti che sono un vero e proprio museo nel museo: un violino Guadagnini, una viola Bergonzi e un violoncello Torelli.

In scaletta musiche di Mozart, Dvorak, Bartok, Mendelssohn, Martinu. L’evento è promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Museo del Violino e in internet sulla piattaforma Vivaticket con prezzi da 25 a 30 euro e con la promozione studenti a 12 euro (settori F/G).

