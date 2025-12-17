Ultime News

17 Dic 2025 Cavalieri della Repubblica: ecco
chi sono i cremonesi insigniti
17 Dic 2025 "Capitani vittoriosi", il 18
dicembre presentazione al Ghisleri
17 Dic 2025 Natale con i tuoi o con chi vuoi?
I risultati del sondaggio
17 Dic 2025 "Il Fico" riapre i battenti al posto
de "Le scuderie", con un nuovo nome
17 Dic 2025 La celebrazione di Stradivari
nell’anniversario della sua morte
Nazionali

Lollobrigida: “Mercosur buon accordo, serve passo definitivo su reciprocità”

(Adnkronos) – “Il Mercosur è un buon accordo, ma può diventare ottimo se dopo 25 anni si riesce a fare un passo definitivo sulla reciprocità. Quello che viene imposto ai nostri produttori europei, che a nostro avviso è corretto, deve essere anche garantito sui prodotti che arrivano. Riteniamo che questo passo in avanti si possa fare”. Lo ha detto oggi il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della Conferenza Nazionale dell’export dell’internazionalizzazione delle imprese, in corso a Milano. 

Un secondo elemento “è cercare di ricomporre quella che è una frattura all’interno dell’Europa che vede nazioni importanti, come Francia, Polonia, Austria, Irlanda, attualmente contrari al Mercosur”. “Noi crediamo – ha sottolineato il ministro – che si possa invece ricomporre un quadro che rafforzi l’Europa”.  

Come Italia “possiamo pragmaticamente di lavorare su questo: trasformare un potenziale buon accordo in un ottimo accordo, che garantisca ogni settore produttivo. Ovviamente come paesi esportatori siamo d’accordo a riuscire a limitare al massimo le barriere tariffarie e non tariffarie, però la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini è un elemento fondamentale”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...