Ultime News

17 Dic 2025 Workshop sulla messa a punto
acustica con Christopher Germain
17 Dic 2025 "Embodying Migration":
inaugurata la mostra in Comune
17 Dic 2025 Cerca di strozzarla, ma lei fugge
dalla finestra: egiziano a processo
17 Dic 2025 Rei - Reindustria Innovazione
ufficialmente dismessa
17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
Nazionali

Napoli, agguato in strada: ucciso 48enne

(Adnkronos) – Agguato in strada oggi, mercoledì 17 dicembre, a Scisciano nel Napoletano: ucciso pregiudicato 48enne. Poco fa i carabinieri di Castello di Cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti a Scisciano in via Garibaldi per un agguato. A terra, ormai morto, un 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine.  

Dai primi accertamenti pare che sia stato freddato, mentre era sul suo scooter con diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso.  

