Raffaella Fico, il dolore dopo la perdita del bambino: “Vola alto cuore mio”

(Adnkronos) – “Vola alto cuore mio”. Con queste parole, Raffaella Fico rompe il silenzio sui social dopo la perdita del bambino che aspettava insieme ad Armando Izzo. La coppia, in attesa del figlio da 5 mesi, aveva annunciato la tragedia lo scorso 15 dicembre.

A comunicare la notizia era stato lo stesso difensore del Monza, che sui social aveva scritto: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori. In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Fico nelle ultime ore ha condiviso un video in cui riprende lo schermo del televisore, sul quale va in onda una scena di due genitori che giocano con il loro bambino. Un’immagine simbolica che richiamava il futuro che Raffaella tanto sognava per la sua famiglia. Sotto al post l’influencer ha scritto: “Vola alto cuore mio”.