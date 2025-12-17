Rainbow acquisisce la proprietà intellettuale di Geromino Stilton

(Adnkronos) –

Rainbow annuncia l’acquisizione della proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi degli ultimi venticinque anni, diventato un vero e proprio fenomeno editoriale e culturale di dimensioni globali. L’operazione prevede l’acquisto dei diritti mediante la compravendita delle quote della International Characters S.r.l., la cui proprietaria è Elisabetta Dami, e delle quote della Pietro Marietti S.r.l., la cui proprietà è di Pietro Marietti.

Nato da un’idea di Elisabetta Dami, il celebre topo giornalista è diventato nel tempo un simbolo della letteratura per ragazzi e un punto di riferimento per milioni di giovani lettori, grazie a storie autentiche, umoristiche, positive e inclusive, dal forte valore educativo e attente ai temi sociali. I libri sono pubblicati in Italia da Piemme, tradotti in oltre 50 lingue e hanno venduto più di 190 milioni di copie nel mondo, che abbracciano generi e tematiche diverse. Accanto alla serie principale si è sviluppato un vero e proprio universo narrativo che comprende anche le Tea Sisters, estensione del mondo di Geronimo che ha dato vita a nuove linee editoriali, in particolare quelle firmate da Tea Stilton, sua sorella.

La forza del personaggio risiede nella sua capacità di far immedesimare i giovani lettori in storie che nascono dalla vita reale, accompagnandoli alla scoperta del mondo con uno sguardo autentico, rassicurante e sempre positivo. Geronimo Stilton è percepito come un “amico” autorevole che non impone comportamenti, ma consiglia: un portatore di valori universali che incoraggia osservazione, esplorazione e apprendimento. Questa profonda connotazione educativa ne ha consolidato il ruolo come riferimento affidabile in iniziative rivolte ai ragazzi e alla promozione della lettura, supportate anche da numerose partnership istituzionali. Parallelamente, il brand gode di una popolarità internazionale straordinaria, che nel tempo ha dato vita a una community globale di lettori, attratta da un personaggio classico ma capace di rinnovarsi costantemente e di restare sempre al passo con i tempi attraverso storie coinvolgenti e ricche di significato.

“I libri di Geronimo Stilton hanno contribuito a formare l’immaginario di milioni di bambini, in Italia e nel mondo”, dichiara Iginio Straffi, fondatore di Rainbow. “Accogliere questo personaggio nella nostra famiglia è un grande onore e una grande responsabilità: crediamo nella forza dei suoi valori e nella sua capacità di continuare a ispirare giovani lettori. Il nostro impegno sarà quello di accompagnarlo in un percorso di crescita capace di espandersi su nuovi media e nuove forme espressive, rimanendo fedeli allo spirito che lo ha reso unico”. Entusiasmo condiviso anche da Elisabetta Dami, creatrice del personaggio: “Sono felice che Geronimo entri nella prestigiosa famiglia Rainbow. Sono certa che continuerà a guidare i suoi amati lettori alla scoperta del mondo ricordando l’importanza della curiosità, dell’amicizia, della gentilezza e della fantasia”. Perché “la vita con le sue infinite avventure è il viaggio più entusiasmante che possiamo fare insieme. Geronimo sarà sempre per i ragazzi un compagno fedele, leale e allegro. Viva l’amicizia, viva la gentilezza, viva la felicità”, conclude Dami.

“Sono veramente molto felice di questo accordo con Iginio Straffi”, dichiara Pietro Marietti. “Per oltre 25 anni ho lavorato, fin dal suo lancio in Italia nel 2000, per creare quello che credo sia uno dei più grandi fenomeni editoriali del mondo. Milioni e milioni di copie di libri, oltre 1.700 minuti di cartoni animati, innovative strategie di marketing condiviso in oltre 170 paesi del mondo”. Entrare ora nell’universo Rainbow – conclude – significa fare un altro balzo verso nuove avventure e nuovi orizzonti, a cui sarò lieto di poter collaborare”.

L’acquisizione da parte di Rainbow si inserisce in un percorso che vede il Gruppo impegnato nello sviluppo di contenuti per le famiglie, confermandone la crescita nel panorama internazionale dell’intrattenimento. Rainbow rappresenta già Geronimo Stilton per il licensing e il publishing a livello interazionale e l’acquisizione della proprietà intellettuale offrirà possibilità di crescita all’universo del personaggio, favorendone l’evoluzione attraverso nuovi progetti creativi e proposte di entertainment, sia per armonizzare la presenza del personaggio su più piattaforme sia per rafforzare il dialogo con il pubblico. Il 2026 segnerà così l’avvio di una nuova stagione per il personaggio, con iniziative editoriali, digitali e di entertainment che Rainbow svilupperà con l’obiettivo di ampliare il suo pubblico e dialogare con le nuove generazioni. Una prospettiva che conferma la vocazione del Gruppo a valorizzare le grandi storie e a trasformarle in contenuti narrativi capaci di parlare a livello globale.