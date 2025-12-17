Riello torna in mani italiane, Urso: “Con Ariston si rafforza il Made in Italy”

(Adnkronos) – “Il Gruppo Riello, indiscusso protagonista dell’industria italiana, torna dopo anni in mani italiane. L’acquisizione da parte di Ariston Group chiude un percorso complesso, seguito in ogni sua fase dal Mimit, e segna un passaggio industriale di rilievo strategico”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, commenta la notizia dell’acquisizione del Gruppo Riello da parte dell’italiana Ariston Group.

“Un’operazione – ha aggiunto Urso – che rafforza la filiera del Paese, tutela l’occupazione e garantisce continuità e sviluppo alle attività produttive, nell’ambito di una strategia di crescita solida e di lungo periodo”.

L’acquisizione del Gruppo Riello da parte di Ariston Group segna un punto di svolta significativo. Il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani ha espresso la propria soddisfazione per la risoluzione della crisi che ha interessato il Gruppo Riello, sottolineando come si “un marchio storico nel settore termoidraulico che da sempre è identificato con l’imprenditoria veneta e l’eccellenza del suo tessuto produttivo. L’accordo è una tappa di grande rilevanza per l’economia regionale e nazionale. Ora si apre una nuova fase verso la quale la Regione continuerà a riservare grande attenzione e a essere presente, garantendo ogni collaborazione per quanto di sua competenza”.