‘Sal Da Vinci, Stasera… Che Sera!’, il concerto evento stasera su Canale 5: gli ospiti

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda ‘Sal Da Vinci – Stasera… che sera!’, il concerto evento con Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli. Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito.

Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti eccezionali: tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese.