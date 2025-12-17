Ultime News

Nazionali

Tajani: “Export in crescita, 700 miliardi entro 2027”

(Adnkronos) – I dati dell’export “sono molto positivi, continuiamo a crescere in tanti Paesi, ma complessivamente cresce l’export durante quest’anno. Funziona il nostro piano d’azione, l’obiettivo è quello di arrivare a 700 miliardi di export alla fine del 2027”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, alla Conferenza Nazionale dell’export dell’internazionalizzazione delle imprese, in corso a Milano. 

In crescita le esportazioni in quasi tutti i Paesi del mondo: “Vuol dire che il prodotto italiano piace, nonostante i dazi e le difficoltà – ha sottolineato -. L’export rappresenta quasi il 40% del prodotto interno lordo, partiamo da Milano, che è la capitale economica del Paese, per lanciare un messaggio: il governo crede nell’export, punta sull’export e punta sulle imprese che rappresentano il tessuto connettivo della nostra economia”.  

“Nessun imprenditore italiano che lavorerà fuori dai confini nazionali sarà mai solo, questo è il messaggio che vogliamo dare”.  

“Noi siamo favorevoli a firmare l’accordo” sul Mercosur, ma “c’è da vedere cosa si può e si deve correggere per le clausole di salvaguardia per alcuni settori del mondo agricolo. Risolto questo, noi firmeremo, sarà adesso o sarà gennaio”. 

