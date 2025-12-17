Ultime News

17 Dic 2025 Il 20 e 21 dicembre i
cioccolatini Telethon in Galleria
17 Dic 2025 Traffico e scuole, Alquati chiede
interventi per via 20 Settembre
17 Dic 2025 Orfani di femminicidio, l'esperienza
dell'associazione Olga
17 Dic 2025 Progetto della Camera penale: gli
studenti Einaudi indossano la toga
17 Dic 2025 In Prefettura la cerimonia
per i nuovi otto cavalieri
Trump, oggi il discorso del presidente Usa alla nazione

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che terrà ”un discorso alla nazione, in diretta dalla Casa Bianca, alle 21”, di mercoledì 17 dicembre, le 3 di mattina di giovedì in Italia. Con un post sul suo Truth social, Trump si è rivolto ai suoi ”concittadini americani” dicendo loro che ”non vedo l’ora di ‘vedervi”’. ”E’ stato un grande anno per il nostro Paese e il meglio deve ancora venire”, ha aggiunto Trump. Di cosa parlerà il presidente degli Stati Uniti? 

In un momento chiave dei negoziati per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, è stato ipotizzato un intervento di Trump in relazione alle trattative per la pace. E’ stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a offrire indicazioni. 

Trump “parlerà molto dei successi degli ultimi 11 mesi, di tutto ciò che ha fatto per riportare il nostro paese alla grandezza e di tutto ciò che continua a pianificare di fare nei prossimi 3 anni”, dice la portavoce. 

Il presidente “è riuscito a realizzare così tanto grazie alla sua leadership e alla sua tenacia, ma anche grazie alla leadership di Susie Wiles”, il capo dello staff, “e alla sua capacità di realizzare il suo programma”. 

 

