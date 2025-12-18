Ultime News

18 Dic 2025 "Un sindaco in cucina",
presentato libro di Michel Marchi
18 Dic 2025 Sovrintendente Sforza in pensione,
il salute del consiglio comunale
18 Dic 2025 Raggirava persone anziane: foglio
di via del questore per una 38enne
18 Dic 2025 Ue, Coldiretti Lombardia
in piazza a Bruxelles
18 Dic 2025 Il brutale pestaggio a "La Ciocco":
per il 19enne, condanna a 5 anni
Ascolti tv, ‘Un Professore 3’ su Rai 1 vince la prima serata con il 21,3%

(Adnkronos) –
‘Un Professore 3’ su Rai 1 ha vinto la prima serata di ieri, mercoledì 17 dicembre. Il primo episodio della fiction con Alessandro Gassmann ha incollato allo schermo 3.539.000 telespettatori, pari al 19,79% di share, mentre il secondo ha raggiunto 3.182.000 telespettatori con uno share del 23%, totalizzando una media di 3.348.000 telespettatori con il 21,3% di share. A seguire, su Canale 5, ‘Stasera…che Sera!’ con Sal Da Vinci ha conquistato 2.163.000 telespettatori e il 17% di share. Su Rai 3, ‘Chi l’ha visto?’ ha interessato 1.312.000 telespettatori, pari all’8,7%, mentre su La7 il film ‘Una giornata particolare’ ha intrattenuto 1.106.000 telespettatori, con il 6,7% di share. 

Su Italia 1, ‘The Woman King’ è stato visto da 869.000 telespettatori (5,7%), mentre su Rai 2 ‘True Lies’ ha ottenuto 674.000 telespettatori e il 4,3% di share. Sul Nove, ‘La Corrida’ ha segnato 472.000 telespettatori con il 3,8%, mentre su Rete 4 ‘Realpolitik’ ha totalizzato 357.000 telespettatori (2,9%). Poco sotto, su Tv8, il film ‘Robin Hood – Principe dei ladri’ ha raccolto 392.000 telespettatori, pari al 2,6% di share. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ continua a macinare ascolti con il 28,3% di share. Su Rai 1, ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 3.708.000 telespettatori (20%), mentre ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.502.000 telespettatori, pari al 22,4%. 

