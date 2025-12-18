Dura la replica dell’assessore al bilancio Francesca Romagnoli che ha messo in evidenza le difficoltà per arrivare a un bilancio di previsione che non può essere isolato dal contesto generale nel quale gli enti locali sono oggi chiamati ad operare.

“Questo bilancio – puntualizza Romagnoli – nasce in un quadro nazionale estremamente complesso, segnato da una manovra dello Stato che non è ancora stata approvata e alla luce di manovre precedenti che hanno scaricato sui Comuni il peso delle scelte centrali comprimendo le risorse disponibili per i servizi ai cittadini anche attraverso la riduzione degli spazi di autonomia finanziaria, quella autonomia che questo Governo ha nel suo programma. A fronte dell’aumento della spesa che deriva dall’aumento dei bisogni e delle fragilità, il Governo dal 2024 ha reintrodotto vincoli di finanza pubblica”.

“I Comuni sono chiamati a fare di più, con meno risorse – è stato questo il messaggio della vicesindaca -. E’ bene dirlo con chiarezza: quando lo Stato riduce le risorse ai Comuni, non taglia voci astratte di bilancio, ma incide direttamente su scuole, manutenzioni, assistenza sociale, trasporto pubblico, sicurezza urbana e politiche per le famiglie. In questo contesto, il nostro bilancio previsionale rappresenta un atto di responsabilità politica, non un semplice esercizio contabile. Abbiamo scelto di difendere i servizi essenziali, di non arretrare sul welfare, sulla scuola, il bilancio comunale guarda alle persone, alle famiglie, alle imprese del territorio. Qui non parliamo di numeri astratti, ma di asili nido, assistenza agli anziani, trasporto pubblico, sicurezza urbana, cura degli spazi pubblici”.

“Chi oggi critica questo bilancio – chiosa la vicesindaca – dovrebbe avere l’onestà intellettuale di dire quali servizi tagliare, quali investimenti rinviare, quali cittadini penalizzare, tenendo conto del quadro imposto dalla finanza pubblica nazionale. Questo bilancio non è perfetto, ma è credibile, sostenibile e coerente con il mandato che portiamo avanti – ha commentato in replica all’opposizione -. Per queste ragioni, respingiamo letture strumentali e ribadiamo con forza che i Comuni non sono il problema, ma spesso l’ultimo presidio di tenuta sociale. E questo bilancio lo dimostra”.

© Riproduzione riservata