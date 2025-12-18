Caso Garlasco, si torna in aula: udienza dell’incidente probatorio. E a sorpresa c’è Stasi

(Adnkronos) – Al via l’udienza, in Tribunale a Pavia, dell’incidente probatorio che vede al centro Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. E a sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto della fidanzata Chiara Poggi, ma ora la Procura indaga su Sempio per l’omicidio in concorso (con Stasi o ignoti) del 13 agosto 2007. “Voleva esserci perché lo riguarda e il Tribunale della Sorveglianza lo ha concesso chiedendo però non di parlare”, afferma l’avvocato Antonio De Rensis arrivando in compagnia di Alberto Stasi.

Davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli si terrà il confronto fra i periti e le parti. Le conclusioni sul fronte dattiloscopico dei periti Domenico Marchegiani e Giovanni Di Censo sembrano mettere tutti d’accordo: nessuna impronta delle circa sessanta repertate nel 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco è riconducibile al 37enne (amico del fratello della vittima), mentre sul versante dell’analisi della spazzatura l’unica traccia che non riporta alla ventiseienne è il Dna di Stasi trovato sulla cannuccia dell’Estathé. Una novità che va contestualizzata con le dichiarazioni rese 18 anni fa.

E’ sul Dna che si concentrerà il vero confronto. La perizia affidata alla genetista Denise Albani ha consegnato conclusioni dalle multiple interpretazioni. Se la Procura di Pavia e la difesa di Stasi, rappresentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, leggono la “compatibilità” tra il materiale sulle unghie e il Dna di Sempio come un elemento che lo colloca sulla scena del delitto, i consulenti del 37enne evidenziano l’impossibilità (decretata da Albani) di stabilire se quella traccia – che non è databile, né collocabile sopra o sotto le unghie – è frutto di un contatto con la vittima oppure mediato, cioè ‘trasferito’ per aver maneggiato in tempi diversi uno stesso oggetto.

Per questo la difesa di Sempio, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, ha consegnato una relazione in cui elenca alcuni oggetti – la tastiera del computer, il telecomando del televisore, l’asciugamano del bagno o elementi presenti in cucina – che il proprio assistito avrebbe potuto toccare visto che frequentava casa Poggi.

E’ anche sull’attendibilità scientifica della traccia genetica che le opinioni divergono. L’assenza di un risultato che si ripete non è indice di una prova per la difesa dell’indagato che citando più sentenze della Cassazione dà valore “zero” alla perizia. Concetto condiviso da Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia Poggi, presente nel 2014 a Genova quando il perito Francesco De Stefano stabilì l’impossibilità di attribuire quel Dna maschile degradato, escludendo di poterlo imputare a Stasi poi condannato per un “mosaico di prove”.

In aula spetterà agli avvocati porre le domande tecniche ai periti per chiarire i punti “critici” rilevati dai propri consulenti. Una volta discussa e ‘cristallizzata’ la discussione, la perizia sarà un punto fermo per le parti. Nessuna valutazione spetterà alla gip Garlaschelli che dovrà solo raccogliere tutti gli elementi, verbalizzarli e decretare, salvo sorprese, la chiusura dell’incidente probatorio su Andrea Sempio prima della chiusura indagine che sarà disposta dalla Procura di Pavia.

“Oggi viene messo il suggello su un dato probatorio. La perita Albani ha fatto il possibile e lavorato egregiamente, ma il dato non è stato replicato con uguale risultato e questo rende il risultato giuridicamente inutilizzabile, non vale né come indizio né come prova”, afferma Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio, insieme alla collega Angela Taccia.

All’arrivo al Palazzo di Pavia, dove si terrà l’udienza dell’incidente probatorio, il difensore condivide le conclusioni della perizia genetica per cui “non si può dire dove, come e quando sia avvenuto il contatto diretto o indiretto” che spiega la presenza dell’aplotipo Y di Sempio sulle unghie della vittima. La difesa sostiene che si tratti di una traccia “mediata” cioè lasciata da Sempio in casa Poggi toccando un oggetto tempo prima del delitto del 13 agosto 2007.

L’avvocato ricorda la possibilità di “contaminazione” sui margini ungueali e i limiti della biostatistica – utilizzata per decretare la compatibilità del materiale trovato sulle unghie con il Dna di Andrea Sempio – che dispone di “una banca dati locale con numeri molto parziali”.

“Ben vengano gli approfondimenti: li abbiamo fatti e i risultati sono questi. Io sono convinto della colpevolezza di Stasi e il nostro ordinamento gli dà una strada che è quella della revisione. Così si rovina la vita delle persone innocenti”, afferma Francesco Compagna, difensore della famiglia di Chiara Poggi, prima di entrare in Tribunale a Pavia.