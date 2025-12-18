Ultime News

18 Dic 2025 Padania acque, modifiche
allo statuto: tutto rimandato
18 Dic 2025 Sicurezza, controlli straordinari
e più pattuglie durante le festività
18 Dic 2025 Bilancio di previsione, Romagnoli
replica a critiche dell'opposizione
18 Dic 2025 Tribunale e procura: in servizio
quattro nuovi magistrati
18 Dic 2025 Gene Gnocchi: "Mi piace la Cremo,
a Torino era rigore netto"
Nazionali

Formula 1, Verstappen svela (a sorpresa) il suo numero nel Mondiale 2026

(Adnkronos) –
Max Verstappen ha svelato il suo nuovo numero per il Mondiale di Formula 1 2026. Il quattro volte campione del mondo, che quest’anno ha dovuto abdicare dopo il trionfo di Lando Norris, ha scelto il numero 3 per la prossima stagione. Il numero uno sarà ovviamente di proprietà del pilota della McLaren.  

Invece di tornare al ‘suo’ 33, utilizzato dagli inizi fino alla vittoria del primo Mondiale, l’olandese prenderà il numero dell’ex compagno di squadra Daniel Ricciardo: “Il mio prossimo numero? Non sarà il numero 33. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte il numero 1. Ora possiamo scambiarci, quindi sarà il numero 3” le sue parole in un’intervista a Viaplay. E ancora: “Il numero 33 è sempre andato bene, ma preferisco un 3 a due. Ho sempre detto che rappresenta doppia fortuna, ma ho già avuto fortuna in Formula 12.  

 

Sui propri canali social, la Red Bull ha scritto: “Un numero familiare torna in griglia per il 2026”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...