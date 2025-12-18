Una nuova puntata tutta da scoprire per I gioielli sotto casa, il programma televisivo condotto da Piero Brazzale che racconta le bellezze nascoste del nostro territorio. L’appuntamento è per giovedì 18 dicembre alle ore 20:30 sull’emittente CR1, canale 19, con una protagonista d’eccezione: Moniga del Garda.

Affacciata sulla sponda bresciana del Lago di Garda, nel cuore della Valtenesi, Moniga del Garda è conosciuta come la “Città del Chiaretto”, il celebre vino rosato che ne rappresenta l’anima più autentica. Spesso lontana dai grandi flussi turistici, questa località si rivela una vera perla nascosta, capace di conquistare chi è alla ricerca di bellezza, tranquillità e autenticità.

Durante la puntata, Piero Brazzale accompagnerà i telespettatori alla scoperta di un paese che sa sorprendere: spiagge pittoresche affacciate sul lago, ampie aree verdi, edifici storici ricchi di fascino e un’atmosfera rilassata che rende Moniga una meta ideale per ogni tipo di visitatore. Un luogo dove il tempo sembra rallentare e dove il Lago di Garda mostra il suo volto più intimo.

Non mancheranno curiosità e racconti legati alla storia del borgo: secondo alcune teorie, il nome “Moniga” deriverebbe dalla divinità greca Diana Munichia, mentre un’altra ipotesi lo riconduce al termine germanico “morn”, che significa “esposto al mattino”, un riferimento suggestivo alla posizione luminosa del paese.

Una puntata che promette emozioni, immagini evocative e storie da ascoltare, perfetta per riscoprire un angolo prezioso del nostro territorio. Da non perdere: giovedì 18 dicembre, ore 20:30, CR1 – Canale 19.

© Riproduzione riservata