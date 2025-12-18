Domenica 21 dicembre, alle 16, il Museo del Violino rivolge un invito speciale ai più piccoli e alle loro famiglie con un breve concerto loro dedicato. Sul palco dell’Auditorium Giovanni Arvedi l’ensemble del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, diretto da Giuseppe Caffi, proporrà una suite dal balletto Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

La storia, affidata alla narrazione di Eleonora Pace e Massimiliano Pegorini, si svolge la sera della vigilia di Natale. Nella casa del signor Stahlbaum, i piccoli Clara e Fritz ricevono i giochi donati dallo zio Drosselmeyer. Tra questi Uno splendido schiaccianoci con le fattezze di un soldato attira l’attenzione dei fratellini. Entrambi lo desiderano, litigano e se lo strappano di mano fino a che Fritz, indispettito, lo rompe. Lo zio tuttavia lo ripara e lo affida alla bambina.

Quando questa si addormenta, sogna una fantastica avventura: la sala si anima, i topi cercano di rubarle lo Schiaccianoci, ma lui si trasforma in un valoroso guerriero e, con Clara, sconfigge il Re dei Topi. Quindi diventa un bellissimo principe e conduce Clara nel magico Regno dei Dolci, dove la Fata Confetto organizza una festa in loro onore con danze meravigliose.

È mattina: Clara si sveglia abbracciata al suo Schiaccianoci, portando con sé il ricordo di una notte magica e indimenticabile.

Anche l’arrangiamento di Giuseppe Caffi sottolinea gli aspetti fantastici della vicenda, declinati ora in una rarefatta ricercatezza orchestrale ora in generose affermazioni melodiche, dando forma a danze di carattere piene di colore, valzer rutilanti e delicati passi a due.

Posto unico 5 Euro. Il biglietto può essere acquistato al Museo del violino oppure on line sulla piattaforma vivaticket.

