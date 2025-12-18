Ultime News

18 Dic 2025 Lions Club Cremona Europea celebra
il Natale tra istituzioni e musica
18 Dic 2025 Dimore Storiche Cremonesi, visita
speciale a Palazzo Mina Bolzesi
18 Dic 2025 Centro Nazionale Autismo,
sul palco il galà benefico
18 Dic 2025 Reindustria, anche il Comune
di Cremona fa un passo indietro
18 Dic 2025 Centro di Cremona più accessibile:
convenzione per parcheggi agevolati
Milan, Fullkrug sul mercato? Chi è l’attaccante che piace ai rossoneri

(Adnkronos) – Il Milan è attento sul mercato di gennaio. I rossoneri di Massimiliano Allegri, secondi in Serie A, puntano a rinforzare l’attacco nella sessione di riparazione e hanno messo gli occhi su Niclas Fullkrug, attaccante tedesco con grande esperienza. Un uomo xche piace alla dirigenza del Diavolo per completare la rosa, visti i problemi fisici e di adattamento di Gimenez. Ecco chi è Fullkrug e perché è un obiettivo rossonero.  

Ma chi è Niclas Fullkrug? Nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, l’attaccante tedesco ha 32 anni e si sta facendo apprezzare soprattutto negli ultimi anni. Esploso nel Werder Brema, tra il 2019 e il 2023, Fullkrug ha segnato 49 gol in 125 partite con il club tedesco. In precedenza, era stato molto prolifico anche con le maglie di Norimberga (18 reti in 59 presenze) e Hannover (24 in 80). Da qualche anno, è nel giro delle convocazioni della Germania, con cui ha giocato i Mondiali 2022: fino a oggi, ha collezionato 24 presenze e 14 gol con la sua nazionale. Oggi Fullkrug gioca in Premier League con il West Ham, club a cui è arrivato nell’estate 2024 per 30 milioni. Fin qui, l’esperienza non è stata molto prolifica, con 3 gol in 28 partite.  

Quali sono le sue caratteristiche? Fullkrug è un attaccante molto fisico, alto un metro e 89 e di piede destro. Caratteristiche che sarebbero utili a Massimiliano Allegri per diversificare le scelte in attacco, tra i vari Leao, Nkunku e Pulisic. L’arrivo del tedesco escluderebbe una permanenza in rossonero di Gimenez.  

