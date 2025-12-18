Domani alle 18,15, alle piscine comunali di Cremona di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, si terrà l’inaugurazione della nuova area fitness. Interverranno il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore allo Sport Luca Zanacchi e i i vertici di Forus Italia. Il blocco dell’impianto natatorio che ospitava la vasca realizzata negli anni Settanta, in stato abbandono da diversi anni, è stato interamente recuperato insieme alla hall di ingresso della piscina olimpionica degli spogliatoi della vasca convertibile: saranno così a disposizione degli utenti circa 900 metri quadri di palestre attrezzate per diverse tipologie di attività sportive e corsi, una ludoteca per i più piccoli, un’area ristoro e il nuovo ingresso alla struttura.

Per quanto riguarda la zona reception, sono stati rimossi gli spogliatoi esistenti per ampliare la hall di accesso, dotata di sala di attesa, tornelli di controllo degli accessi e banco accettazione. Sono stati realizzati una piccola ludoteca per l’intrattenimento dei bambini e un locale adibito ad ufficio direzionale. La struttura è stata dotata di un cappotto esterno e si è provveduto all’isolamento della copertura. Sono stati sostituiti completamente i serramenti con nuovi elementi in alluminio a taglio termico. Sempre in tema di aperture, è stata allargata quella d’ingresso per aumentare la visibilità dell’impianto. Internamente è avvenuto il rifacimento degli intonaci sono stati posizionati nuovi pavimenti in gres porcellanato incollati sopra gli esistenti.

Nel blocco che ospitava la vasca degli anni Settanta sono state demolite le tribune esistenti, è stato costruito un nuovo vespaio in elementi plastici (H 20 cm) con relativa pavimentazione sovrapposta ai pavimenti esistenti. La dotazione di ambienti si è arricchita di nuovi locali ricavati con una diversa suddivisione degli spazi interni separati da vetrate. Inoltre, sono stati demoliti i locali addossati al fronte esterno verso la vasca olimpionica (infermeria e locale tecnico). Internamente è avvenuta la riqualificazione degli intonaci, è stata posata una nuova pavimentazione. All’intradosso della copertura è stato posato un controsoffitto antisfondellamento accoppiato ad uno strato isolante. I pannelli di finitura sono forati così da migliorare la componente di riverberazione acustica dei locali. Anche in questo caso sono stati sostituiti i serramenti esterni con elementi in alluminio taglio termico.

“La riqualificazione della ex vasca anni ’70, con la creazione di palestre e sale attrezzate, “ha detto l’assessore Zanacchi, “offrirà ulteriori servizi sportivi fruibili da tutti i cittadini. L’idea di condividere, prima dell’inaugurazione, anche con la competente Commissione consiliare quanto realizzato dal gestore va nella direzione di valorizzare tutto il percorso compiuto sino ad oggi. La proposta di Forus di intervenire anche sulla vasca convertibile apre scenari molto interessanti che porterebbero alla completa ristrutturazione dell’intero impianto natatorio con servizi per bambini, famiglie e sportivi. Il 19 dicembre inauguriamo i nuovi spazi, parallelamente andiamo avanti nel lavoro per verificare la fattibilità delle proposte ricevute”.

“L’inaugurazione della nuova palestra e dell’area fitness della piscina comunale”, ha spiegato il sindaco Virgilio, “rappresenta un passaggio importante nel percorso di riqualificazione dell’impianto natatorio di piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Questo intervento è il risultato di un investimento concreto e mirato da parte dell’Amministrazione comunale, che ha scelto di valorizzare una struttura storica, trasformandola in un luogo moderno, efficiente e accogliente. La piscina comunale è un patrimonio della città e questo lavoro dimostra la volontà dell’Amministrazione di investire con continuità sugli impianti sportivi, riconoscendone il valore educativo e sociale. Consegniamo ai cittadini un luogo rinnovato, sicuro e aperto a tutte le età: un segnale concreto di attenzione al benessere della comunità e alla qualità della vita a Cremona”.

