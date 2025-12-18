Ultime News

18 Dic 2025 Padania acque, modifiche
allo statuto: tutto rimandato
18 Dic 2025 Sicurezza, controlli straordinari
e più pattuglie durante le festività
18 Dic 2025 Bilancio di previsione, Romagnoli
replica a critiche dell'opposizione
18 Dic 2025 Tribunale e procura: in servizio
quattro nuovi magistrati
18 Dic 2025 Gene Gnocchi: "Mi piace la Cremo,
a Torino era rigore netto"
Nazionali

Supercoppa, Napoli-Milan 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Tempo di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, il Napoli affronta il Milan – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che prenderanno il via a Riad, in Arabia Saudita. Gli azzurri, vincitori dell’ultimo Scudetto, sfideranno quindi i finalisti della scorsa edizione di Coppa Italia. 

La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta esterno contro l’Udinese, che si è imposto 1-0 nell’ultimo turno di campionato, mentre quella di Allegri ha pareggiato per 2-2 con il Sassuolo a San Siro. 

Inter e Bologna completeranno il quadro domani con la seconda semifinale. 

 

