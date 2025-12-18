Ultime News

"Un sindaco in cucina",
presentato libro di Michel Marchi

Da sinistra: Michel Marchi, Silvia Galli e Alberto Branca

Michel Marchi, sindaco di Gerre de Caprioli, ha presentato il suo primo libro dal titolo Un sindaco in cucina, in una sala consigliare del piccolo paese piena, con alla fine il firma copie.

Appassionato da sempre di cucina, è stata la nonna Pina ad avvicinare Michel alle arti culinarie. Il volume, oltre alle ricette, è un food storytelling dove l’autore trasforma il cibo e l’esperienza culinaria in una narrazione coinvolgente, raccontando la sua storia personale e le emozioni che ci sono dietro ad ogni ingrediente o piatto.

Tra le tante curiosità un capitolo interamente dedicato alle nutrie. Il sindaco cuoco giura che le sue carni sono prelibate e simili a quelle del coniglio anzi molto più gustose. E si cimenta in una serie di ricette.

