Gerre de’ Caprioli, stop alle scorribande: l’ordinanza e i controlli riportano la calma

Sembra funzionare l’ordinanza anti‑teppisti a Bosco ex Parmigiano, nel comune di Gerre de’ Caprioli, dove a giugno una serie di episodi di indisciplina da parte di alcuni ragazzini aveva creato non pochi problemi. L’atto amministrativo era stato l’estremo rimedio adottato dal sindaco Michel Marchi per porre un freno alle intemperanze dei giovani: pallonate contro porte e finestre, schiamazzi e scorribande con monopattini e biciclette nel giardinetto appena rinnovato davanti al Municipio.

“Si erano accentuati alcuni comportamenti purtroppo non troppo educati da parte di alcuni minori, in questo caso con il disturbo della quiete pubblica aggravato e una situazione di carenza di rispetto verso la cosa pubblica e privata. Siamo stati costretti ad adottare questa ordinanza che da subito ha dato effetti positivi”, spiega il sindaco.

La risposta del paese è stata immediata. “Gli abitanti, e addirittura anche il parroco, si sono resi disponibili a intervenire per aiutare l’amministrazione in questa fase”, racconta Marchi. A questo si sono aggiunti i controlli periodici dei Carabinieri, fondamentali soprattutto nelle ore serali, quando il Comune non dispone della polizia locale. “Da subito ci sono stati netti miglioramenti”, conferma il primo cittadino.

“Stiamo andando bene, la situazione è rientrata direi al 90%. C’è ancora qualche piccolo episodio, ma l’intervento è migliorato, tant’è che grazie ai nostri giardinieri stiamo anche riprendendo il verde del prato che nel frattempo si era un po’ rovinato. Pian pianino ricominciamo a sistemare anche questo. Però il fulcro è che lo spazio deve essere utilizzato dai giovani, perché è stato fatto per loro, ma deve essere utilizzato nel modo corretto, nel rispetto di tutti”, conclude Marchi.

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