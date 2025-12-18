Vaultica Data Centers nomina Roger Semprini Group Chief Commercial Officer

(Adnkronos) – Vaultica Data Centers («Vaultica»), il nuovo leader paneuropeo specializzato in servizi di colocation aziendale, annuncia la nomina di Roger Semprini a Group Chief Commercial Officer (CCO). Questa mossa strategica dell’azienda, sostenuta da private equity, nasce per accelerare ulteriormente l’espansione, perseguire acquisizioni e garantire una forte crescita e un successo duraturo in tutta la regione EMEA. Nel suo ruolo di Group CCO, Roger Semprini avrà la responsabilità di guidare la strategia commerciale di Vaultica Data Centers nei principali mercati europei, con responsabilità diretta per Danimarca, Italia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

Roger Semprini porta in dote oltre 30 anni di esperienza esecutiva in ruoli di alta dirigenza nel settore tecnologico, sia in Svizzera che nell’area EMEA. La sua carriera è focalizzata sulle infrastrutture digitali e sui data center, con un expertise approfondito che spazia dal colocation e interconnection al cloud computing, i managed services e l’esternalizzazione ICT e BPO.

Roger Semprini, Group Chief Commercial Officer (CCO) Vaultica

Prima di unirsi a Vaultica, Semprini ha trascorso dieci anni in Equinix come Managing Director Switzerland e Group Vice President, ricoprendo anche ruoli internazionali in mercati come Italia, Finlandia e Polonia. La sua esperienza precedente include posizioni di rilievo come Chief Commercial Officer di Swisscom IT Services AG e CEO di Fujitsu AG Switzerland.

Sherif Rizkalla, CEO di Vaultica Data Centers, ha espresso grande soddisfazione per la nomina: “Dopo un processo di ricerca esteso e approfondito, siamo molto lieti di aver attratto un esperto così altamente capace nei data center e nelle infrastrutture digitali come Roger. Basandosi sulla nostra unique value proposition e sulla forte attenzione ai clienti e ai servizi, sarà un leader eccezionale che, insieme al nostro eccezionale team Vaultica, aiuterà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita e soddisfazione del cliente che ci siamo prefissati in tutta Europa.”

Vaultica Data Centers opera attualmente attraverso sette data center interconnessi in cinque aree metropolitane chiave (Milano, Ginevra, Copenaghen, Stoccolma e Oslo). La clientela è costituita da un portafoglio e vanta un portfolio clienti diversificato di imprese blue-chip, inclusi fornitori di telecomunicazioni, società di servizi IT, cloud provider e istituzioni finanziarie.

L’offerta di Vaultica si distingue per gli ambienti di colocation alimentati da energia rinnovabile, costruiti su un’infrastruttura altamente efficiente. Oltre agli ambienti fisici, l’azienda fornisce servizi di connettività e servizi on-site personalizzati, garantendo a tutte le aziende flessibilità, supporto diretto e continuità operativa in un contesto di sicurezza totale contro le minacce attuali e future.