Welcome to Meraviglia, la Venere ‘in carne e ossa’ è la studentessa Francesca Faccini

(Adnkronos) – Due grandi occhi azzurri, capelli lunghi e biondi, un sorriso accattivante, trucco minimal, jeans, maglioncino azzurro e scarpe da tennis. E’ il look essenziale di Francesca Faccini, 23 anni, romana, la Venere “in carne e ossa”, come è stata presentata alla stampa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. E’ la testimonial della campagna “Welcome to Meraviglia”, per la promozione del turismo in Italia, evoluzione della campagna “Open to Meraviglia” della Venere Influencer, che aveva come testimonial la Venere di Botticelli. Una ragazza acqua e sapone, una spiccata somiglianza con la Venere protagonista del capolavoro artistico, Faccini è stata scelta tra circa 300 candidate e si accinge a girare in lungo e in largo la penisola per incontrare la gente e raccontare l’Italia, proprio come appare nel video promozionale, con la sua aria incantata ad ammirare i monumenti e le bellezze di Roma.

Oggi Francesca Faccini studia psicologia in una università privata della capitale ma anche recitazione e nel suo curriculum c’è il diploma di maturità linguistica al liceo Mamiani di Roma. Nel suo futuro c’è sicuramente l’aspirazione a intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. “Il mio obiettivo non è diventare psicoterapeuta ma avere delle conoscenze in più che possano aiutarmi anche in questo tipo di lavoro artistico e nella vita di tutti giorni. Sono due strade che possono incrociarsi, la psicologia nella recitazione è fondamentale” confessa Faccini all’Adnkronos. Teatro e televisione, già qualche esperienza alle spalle. “Ho interpretato un personaggio in una puntata di una serie televisiva Mediaset e anche in un cortometraggio” aggiunge con una certa ritrosia, senza dare particolari. E ora è pronta per questa nuova avventura “sono entusiasta, non vedo l’ora di cominciare” commenta al termine della conferenza stampa, fianco a fianco al ministro Santanchè, a favore di telecamere.