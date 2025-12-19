Camera di Commercio Italiana in Cina ponte economico tra i due Paesi





ROMA (ITALPRESS) – La Camera di Commercio italiana in Cina “promuove le relazioni economiche” tra i due paesi e fornisce supporto alla comunità d’affari italiana. Lo ha spiegato il presidente della Camera di commercio italiana in Cina, Lorenzo Riccardi, intervistato dall’agenzia Italpress. Proprio Italpress, dopo aver celebrato l’accordo con l’agenzia cinese Xinhua, a gennaio aprirà un desk a Pechino in collaborazione con l’associazione camerale italiana. “La Camera di Commercio promuove quelle che sono le relazioni economiche, commerciali, industriali tra i due paesi Italia e Cina. E direi in assoluto dà supporto e mostra quello che è il valore della comunità d’affari italiana in questo mercato”. Secondo Riccardi, gli investimenti italiani in Cina oggi equivalgono a 15 miliardi di capitale aggregato investito, impiegano 130 mila addetti e generano un fatturato di 30 miliardi di euro. “L’interscambio e gli investimenti coincidono nei segmenti economici di maggior valore per l’Italia, quindi il made in Italy esporta ed investe in Cina, in particolare nella meccanica, nel settore della tecnologia, ancora nel lifestyle, quindi nell’abbigliamento, nella moda, nel lusso e nel design. Di certo la sanità è un settore molto rilevante nelle relazioni tra i due paesi. Quello a cui puntare, quello che è più interessante, è nei dati dell’anno scorso, la crescita maggiore è stata dell’agri-food, quindi del settore alimentare, più 17% dell’anno precedente”. Gli investimenti stranieri, e dunque anche quelli italiani, devono interfacciarsi con una visione, quella cinese, che si fonda su strategie a lungo termine, spesso scandite dai cosiddetti Piani quinquennali. “Il concetto stesso di piano quinquennale che è la strategia del governo cinese per promuovere la propria direzione nello sviluppo economico mostra che è necessario quindi pianificare nel lungo o lunghissimo periodo, bisogna investire, avere una propria presenza anche un proprio management che coordini il progetto e anche cogliere quelli che sono gli incentivi che la Cina promuove all’interno delle strategie di attrazione”.

