Continua a crescere l’incidenza dell’influenza stagionale, che quest’anno è partita in anticipo e che sta mettendo a letto migliaia di persone e che in Lombardia vede l’incidenza maggiore di tutto il Paese. I dati, forniti dalla Rete di Sorveglianza delle Infezioni Respiratorie, RespirNet, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, evidenzia un quadro in peggioramento, ma anche il fatto che quest’anno l’influenza è arrivata prima.

“Il bollettino InfluNews ha evidenziato che l’incidenza totale dell’infezione respiratoria è in progressivo aumento” ha detto Cecilia Donzelli, responsabile della Struttura Semplice prevenzione malattie infettive di Ats Valpadana. “L’incidenza è di 14 casi su 1.000 abitanti”.

I più piccoli sono maggiormente colpiti: “I bambini tra gli 1 e i 4 anni arrivano addirittura a circa 38 casi su 1.000 abitanti” spiega la dottoressa Donzelli. “Complessivamente rileviamo che il virus influenzale è rilevato in circa il 40% del totale dei tamponi positivi“.

In questo scenario cresce anche il ricorso al pronto soccorso: “Secondo il report di sorveglianza degli accessi si conferma un trend di aumento degli accessi, registrato già nelle ultime settimane, e che risulta essere il più alto degli ultimi 5 anni. Tutta la Regione Lombardia è interessata e tutte le fasce di età sono coinvolte”.

Fondamentale rimane la prevenzione: “Ricordiamoci sempre dell’igiene delle mani, che deve essere rigorosa” illustra la dottoressa. “L’igiene respiratoria è altrettanto importante: quindi quando abbiamo tosse o starnuti cerchiamo di coprire la bocca. E’ altresì bene evitare i contatti ravvicinati con i malati e allo stesso tempo restare a casa quando ci si ammala, per non contagiare gli altri”. Tra le precauzioni importanti, quella di “areare regolarmente i locali in cui si vive” e di “evitare i luoghi affollati”.

Non ultimo, particolare attenzione ai farmaci che si assumono quando ci si ammala: “fondamentalenon assumere antibiotici in autosomministrazione, ma solo su indicazione del medico” conclude Donzelli. “L’influenza è virale e gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, sono solo utili in caso di complicanze batteriche”.

Laura Bosio

