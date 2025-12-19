Sarà come ogni anno la Cattedrale di Cremona il cuore delle celebrazioni presiedute dal vescovo Antonio Napolioni in occasione del Natale e anche nel contesto della conclusione del Giubileo 2025.

Le liturgie di Natale si apriranno mercoledì 24 dicembre, a mezzanotte, con la Messa della Notte di Natale; mentre la mattina di giovedì 25 dicembre, alle 11, monsignor Napolioni presiederà il solenne Pontificale del Giorno di Natale. ntrambe le celebrazioni potranno essere seguite in diretta tv su CR1 (canale 19) e in streaming attraverso il sito internet www.diocesidicremona.it e i canali social ufficiali della Diocesi di Cremona (facebook e youtube).

Il giorno di Natale, come ormai consuetudine, il vescovo Antonio Napolioni inizierà la giornata celebrando l’Eucaristia nella casa circondariale di Cremona per le persone detenute e il personale penitenziario in servizio. Nel pomeriggio del 25 dicembre, invece, sarà al Santuario di Caravaggio, dove alle 16 presiederà la Messa in basilica.

Un ulteriore importante appuntamento sarà nel pomeriggio di domenica 28 dicembre per la conclusione diocesana dell’Anno giubilare, con la solenne Eucaristia presieduta dal vescovo alle 17 in Cattedrale. La Messa sarà caratterizzata dalla presenza di diversi gruppi corali parrocchiali che animeranno la celebrazione con il canto nell’occasione del Giubileo diocesano delle corali.

Dal 29 dicembre al 1° gennaio il vescovo Antonio Napolioni prenderà parte, insieme ad alcuni giovani della diocesi di Cremona, al Pellegrinaggio di fiducia sulla terra che la comunità ecumenica di Taizé da circa cinquant’anni promuove in occasione del capodanno e che quest’anno si svolgerà a Parigi e nella regione dell’Île-de-France.

Martedì 6 gennaio alle 11 in Cattedrale (diretta tv e web), in occasione della Festa dei popoli, la Messa dell’Epifania sarà animata delle diverse comunità cattoliche di origine straniera presenti sul territorio: una liturgia in più lingue e con i canti delle diverse tradizioni. Inoltre, alle 17, monsignor Napolioni presiederà i Secondi Vespri dell’Epifania nella chiesa di San Sigismondo, a Cremona, nel ricordo anche dei 18 anni dalla posa della clausura sul monastero domenicano.

