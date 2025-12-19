Sopralluogo della Commissione Sport nella nuova area fitness delle piscine comunali con l’assessore Luca Zanacchi, la dirigente Tania Secchi, la referente Forus dell’impianto cremonese Gaia Corbani e la responsabile dei lavori Forus in Italia, Spagna e Portogallo , Beatriz Morales, che ha annunciato l’apertura dopo le feste. “È previsto che si apra il 7 gennaio– ha commentato l’architetto Morales – questo è il primo progetto di Forus in Italia di questa natura .

Sono più di di 800 metri quadrati con quattro nuove sale corsi con molte attività e una sala giochi per i bambini; rimane anche aperta l’area della piscina che era già nell’impianto.

Ci saranno delle formule di abbonamenti mensili oppure annuali, i due principali sono un abbonamento familiare e un abbonamento individuale”. Soddisfatto, l’assessore allo sport Luca Zanacchi, i lavori tra l’altro proseguiranno sugli spogliatoi.

“Oggi abbiamo di fatto visto e anche inaugurato la palestra che nasce sulla ex vasca anni ’70, la hall d’ingresso con ludoteca, l’area ristoro. In realtà il project financing vedrà anche lo sviluppo della riqualifica degli spogliatoi della vasca convertibile e poi anche la riqualifica straordinaria degli spogliatoi della vasca olimpionica”.

E ora si stanno cercando istruttori per il fitness“.

“Abbiamo già iniziato un reclutamento di personale – ha specificato Gaia Corbani, referente Forus per l’impianto di Cremona – anche perché quando apriremo al pubblico il 7 di gennaio la proposta sarà molto ampia, quindi sicuramente servirà nuovo personale da inserire nell’organico. Per gennaio vogliamo iniziare proponendo un planning di circa 80-85 corsi a settimana suddiviso tra attività acquatiche e attività a secco”.

Silvia Galli

