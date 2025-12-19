Si è svolta presso l’aula magna del Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica, l’assemblea generale degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cremona per dar corso all’approvazione del bilancio di previsione per il 2026. All’assemblea hanno partecipato oltre 120 professionisti iscritti all’albo.

I lavori si sono aperti, come da prassi, con la relazioni del Tesoriere Rossana Gambarini e del Revisore unico dei conti Alessandra Vaiani al bilancio di previsione 2026, approvato all’unanimità dai presenti. Il Presidente Paolo Stella Monfredini ha poi richiamato l’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine nel corso dell’anno soffermandosi, in particolare, sulle convenzioni e protocolli di intesa sottoscritti con l’Università Cattolica, il Tribunale di Cremona, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps.

In considerazione del prossimo termine del mandato quadriennale, ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di disciplina e delle Commissioni per il lavoro svolto a favore degli iscritti.

Nell’ambito dell’assemblea generale, come da consolidata tradizione, sono stati presentati, con consegna da parte degli ex Presidenti dell’Ordine dei sigilli professionali e degli attestati di iscrizione, i nuovi dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nel corso dell’anno e premiati i professionisti con 45 anni di iscrizione all’Ordine di Cremona. E’ stata quindi consegnata alla tirocinante Valentina Streparola, che si è particolarmente distinta nel conseguimento della laurea triennale, la Borsa di Studio intitolata alla memoria del dott. Renzo Bodini e rag. Carla Antonioli Bodini.

Si è dato corso anche all’assegnazione del Premio Memorial intitolato al dott. Michele Potenza, già presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Cremona, ad Andrea Gusberti in quanto più giovane iscritto all’albo nel corso del 2025, con voto di laurea magistrale di almeno 100/110.

A chiusura dell’assemblea il Presidente Paolo Stella Monfredini, ha ricordato che nei giorni 15 e 16 gennaio si volgeranno le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo e Revisore unico dei conti per il mandato 2026/2030.

