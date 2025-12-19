Ultime News

19 Dic 2025 Nuova area fitness alle piscine
Apertura prevista il 7 gennaio
19 Dic 2025 Pandorogate, parola alla difesa
Ferragni: "Tranquilla e fiduciosa"
19 Dic 2025 Il 21 dicembre manifestazione
canora a Grumello Cremonese
19 Dic 2025 “Mercato di Natale” con Campagna
Amica ai Giardini di Cremona
19 Dic 2025 Tradizionale appuntamento con
il Gospel al Museo del Violino
Nazionali

Premio Asi Sport&Cultura, domani premiazione al Salone d’Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi

(Adnkronos) – Domani, con inizio alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI di Roma si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del “Premio ASI Sport&Cultura”. Quando si parla di sport in Italia, spesso si pensa ai grandi stadi, alle medaglie olimpiche o ai record. Ma dietro ogni gesto, ogni allenamento, ogni progetto sociale c’è un mondo di valori che ASI ha voluto celebrare fin dal 2006 con il Premio Sport & Cultura. Nato in occasione del decennale dell’Ente, questo riconoscimento è ormai diventato un appuntamento fisso e significativo per lo sport italiano, arrivato oggi alla sua ventesima edizione. 

Il Premio nasce con un’intuizione semplice ma potente: mettere al centro i valori formativi e sociali dello sport – impegno, aggregazione, solidarietà, innovazione, amicizia – e riconoscere chi, nella propria quotidianità, li trasmette con azioni concrete. Fin dalla prima edizione, l’evento ha voluto essere molto più di una cerimonia: un momento per raccontare storie, progetti e persone che mettono lo sport al servizio della comunità. La natura di questo premio è duplice: da una parte celebra eccellenze e casi di successo, dall’altra punta l’attenzione su iniziative locali, su piccoli gesti che spesso vengono ignorati ma che contribuiscono alla crescita sociale e culturale. 

Sei le categorie in gara nella 20a edizione: Atleta dell’Anno, Gesto Etico, Premio Media, ICSC Impiantistica sportiva, Innovazione Tecnologica, e la nuova sezione Italiani nel Mondo, con la giuria composta da personaggi di spicco del mondo dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria, che voteranno tra i tre finalisti per ciascuna delle categorie. A celebrare la premiazione, ci saranno tra gli altri il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, l’Ad di Sport e Salute Diego Nepi, il Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri insieme con l’Ad Antonella Baldino e il Presidente di ASI Claudio Barbaro, oltre a diversi presidenti delle federazioni sportive e rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali. Tra i candidati ai premi, hanno confermato la presenza, tra gli altri, Claudio Ranieri, Ferdinando De Giorgi, Jury Chechi e Vincenzo Alberto Annese. 

