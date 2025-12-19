Ultime News

Nazionali

Taiwan, media: “Attacco con coltello e fumogeni in metro Taipei, due morti e 5 feriti”

(Adnkronos) –
Un uomo ha accoltellato sette persone nei pressi della stazione di Zhongshan, ferendone tre in modo grave. Era sospettato di aver lanciato granate fumogene nella stazione della metropolitana di Taipei Main ferendo due persone, come riferisce la Cna, citando autorità locali.  

A seguito dell’episodio con il fumogeno, un uomo sulla cinquantina ha subito un arresto cardiaco ed è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Secondo il Liberty Times, ci sarebbe anche un’altra vittima.  

Il sospetto, un cittadino taiwanese, nato nel 1998, si sarebbe poi spostato verso nord, attaccando passanti nel complesso Eslite Spectrum Nanxi, prima di precipitare da un edificio, presumibilmente nel tentativo di sfuggire all’arresto, ha dichiarato il sindaco di Taipei, Chiang Wan-an. 

© Riproduzione riservata
