Ultime News

19 Dic 2025 Calci e minacce per aver difeso un
minore dal bullo. "Ho ancora paura"
19 Dic 2025 Coldiretti-Confartigianato: donata
al vescovo statuina per il presepe
19 Dic 2025 Liuteria: "Rifinanziare la legge
per tutelare eccellenza artigiana"
19 Dic 2025 Scoprire l'ebraico antico:
a Sospiro un corso in Parrocchia
19 Dic 2025 Torrone duro o torrone morbido:
ecco il preferito dei cremonesi
Nazionali

Ucraina, l’attacco inedito: “Colpita petroliera russa nel Mediterraneo”

(Adnkronos) – L’Ucraina ha rivendicato di aver colpito, con un attacco di droni, una petroliera della ‘flotta ombra’ russa in “acque neutrali” del Mediterraneo. Lo ha riferito all’agenzia Afp una fonte dei servizi di sicurezza di Kiev (Sbu), precisando che si è trattato di una “nuova operazione speciale senza precedenti”. 

“L’Sbu ha colpito con droni aerei una petroliera appartenente alla cosiddetta ‘flotta fantasma’ russa, la Qendil”, ha specificato la fonte. “La Russia stava usando questa petroliera per eludere le sanzioni” e finanziare “la sua guerra contro l’Ucraina”, ha affermato la fonte, aggiungendo che la nave cargo era vuota al momento dell’attacco. 

Un’inchiesta della Cnn ha evidenziato la strategia della Russia, che da mesi fa affidamento sulla ‘flotta fantasma’ di petroliere per aggirare le sanzioni. Sulle navi, battenti altre bandiere, secondo informazioni di intelligence sarebbero stati imbarcati anche russi legati ai servizi e al ministero della Difesa. Il sospetto, fondato secondo le fonti consultate dalla Cnn, è che le navi vengano utilizzate anche per operazioni di spionaggio. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...