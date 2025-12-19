Ultime News

19 Dic 2025 Nuova area fitness alle piscine
Apertura prevista il 7 gennaio
19 Dic 2025 Pandorogate, parola alla difesa
Ferragni: "Tranquilla e fiduciosa"
19 Dic 2025 Il 21 dicembre manifestazione
canora a Grumello Cremonese
19 Dic 2025 “Mercato di Natale” con Campagna
Amica ai Giardini di Cremona
19 Dic 2025 Tradizionale appuntamento con
il Gospel al Museo del Violino
Video Pillole

Ue, Mattarella “Una strada da percorrere senza ripensamenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema della politica internazionale, delle alleanze, della scelta dell’Europa come strada da percorrere senza ripensamenti. E questo non soltanto per gli impegni che abbiamo assunto con l’adesione ai Trattati. Sappiamo bene che l’Unione ha alcuni problemi e molti avversari. Soltanto l’Europa può preservare, e dare un futuro, a quelle conquiste che gli Stati hanno garantito per decenni con i loro ordinamenti”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile.
xb1/mgg/mca3 (Fonte video: Quirinale)

