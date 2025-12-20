Ultime News

20 Dic 2025 Rinnovato il bando anti bullismo
Ventura: "Avanti con prevenzione"
20 Dic 2025 Fondazione Sospiro premia chi ha
contribuito al calendario sociale
20 Dic 2025 Il centro di Cremona si accende:
è corsa ai regali di Natale
20 Dic 2025 In arrivo 2 milioni di euro per
ammodernare gli edifici pubblici
20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
Video Pillole

Aeroporto di Catania, Di Palma “Terminal Morandi? Persi 10 anni in burocrazia”

CATANIA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo superato un ordinario problema di ordinaria burocrazia italiana. Dopo tanto tempo si riesce finalmente ad avviare un lavoro che consentirà all’aeroporto di Catania di crescere in maniera significativa, arrivando – come riteniamo possibile – fino a trenta milioni di passeggeri”. Lo ha dichiarato Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac parlandone ai giornalisti prima della demolizione del terminal Morandi.

