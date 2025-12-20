Video Pillole
Aeroporto di Catania, Di Palma “Terminal Morandi? Persi 10 anni in burocrazia”
CATANIA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo superato un ordinario problema di ordinaria burocrazia italiana. Dopo tanto tempo si riesce finalmente ad avviare un lavoro che consentirà all’aeroporto di Catania di crescere in maniera significativa, arrivando – come riteniamo possibile – fino a trenta milioni di passeggeri”. Lo ha dichiarato Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac parlandone ai giornalisti prima della demolizione del terminal Morandi.
