Atmosfera di festa e tanta generosità per le strade di Soresina, dove sette Babbi Natale, a bordo di una slitta, hanno portato sorrisi e allegria ai più piccoli. Tra una via e l’altra, i “Babbi” hanno distribuito dolci e caramelle ai bambini incontrati lungo il percorso, trasformando il centro cittadino in un piccolo villaggio natalizio.

L’iniziativa non è stata solo un momento di gioia e divertimento, ma anche un’occasione di solidarietà: durante la giornata sono stati infatti raccolti fondi a sostegno dell’associazione Aido, impegnata nella promozione della donazione di organi e nella sensibilizzazione su un tema di grande valore umano e sociale.

Famiglie e passanti hanno accolto con entusiasmo il colorato corteo, partecipando con offerte libere e condividendo un momento di comunità all’insegna dello spirito natalizio. Un gesto semplice ma significativo, che ha unito festa e impegno civile, confermando ancora una volta il cuore solidale di Soresina.

