Ultime News

20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
20 Dic 2025 Passaggio di consegne:
la Didattica Dante non chiuderà
20 Dic 2025 Bilancio 2026-2028, Ceraso:
"Risorse da valorizzare al massimo"
20 Dic 2025 Consorzio Irrigazioni Cremonesi
Riunita l'assemblea di fine anno
20 Dic 2025 Cremo, trasferta proibitiva
nella tana della Lazio
Nazionali

Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l’amico

(Adnkronos) – Un bambino di 10 è morto dopo essere precipitato da una roccia, per diverse decine di metri, nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes nel comune di Malles (Bolzano), in Alto Adige. Illeso l’amico di 11 anni che era con lui. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza con squadre a terra, con l’elicottero e a bordo il tecnico dell’elisoccorso. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro bambino è stato recuperato e soccorso. Si indaga per ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...