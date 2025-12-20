Gli uomini della Questura, insieme agli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei connessi reati di “criminalità diffusa”.

Nel contesto nazionale, la Squadra Mobile della Questura di Cremona ha coordinato a livello provinciale l’attività con l’impiego di personale della Sezione Antidroga, della Squadra Volante, della Divisione di Polizia Amministrativa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema.

L’operazione, mirata in particolare al contrasto dello spaccio di droga, ha interessato le aree cittadine caratterizzate da una maggiore aggregazione giovanile, come piazza della Pace, piazza Stradivari, piazza Roma, la stazione ferroviaria e l’autostazione, compresi i parchi pubblici cittadini.

Nel corso del servizio, coordinato dal questore Carlo Ambra, sono stati complessivamente controllati circa 130 minorenni e oltre 550 maggiorenni, italiani e stranieri, alcuni dei quali con alle spalle precedenti di polizia.

Sono stati inoltre effettuati controlli nei confronti di una ventina di persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla circolazione stradale, con il controllo di circa 450 veicoli.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati controlli presso diversi “cannabis shop” presenti sul territorio provinciale, sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello penale, a seguito dei quali sono stati sequestrati un chilo di infiorescenze e resina di canapa, illegalmente detenute.

L’operazione ha portato complessivamente alla denuncia in stato di libertà di 8 persone, di cui 5 italiani e 3 stranieri per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (hashish, cocaina e droghe sintetiche).

È stato anche arrestato dalla Squadra Mobile un italiano che deteneva nella propria abitazione 60 grammi di ketamina, Mdma, hashish e cocaina, già suddivise in dosi, ed un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e denaro contante, provento dell’attività di spaccio.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di contrasto dei reati di spaccio e criminalità diffusa, con particolare attenzione alla salvaguardia dei più giovani e al contrasto dei fenomeni di illegalità connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

