Elodie volontaria a Milano, serve i senzatetto alla cena di Natale

(Adnkronos) –

Elodie volontaria a Milano. Tra i trenta volontari che giovedì 17 dicembre hanno servito la cena di Natale a circa 150 senzatetto nel centro di Milano, in piazza San Babila, c’era anche Elodie. La cantante ha partecipato all’iniziativa organizzata da Progetto Arca, indossando la pettorina dell’associazione e mantenendo un profilo discreto.

Senza trucco, con i capelli sciolti e una felpa blu, Elodie si è messa al servizio dei più bisognosi seduti alla lunga tavolata allestita nel cuore della città meneghina, portando piatti di lasagne e vassoi di antipasti, come una volontaria tra le altre. Accanto a lei, tra i partecipanti, anche Francesco Villa del duo comico ‘Ale e Franz’.

La serata è stata aperta dalle voci bianche dell’Accademia della Scala di Milano, che hanno accompagnato l’inizio della cena con canti natalizi. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi solidali che Progetto Arca porterà avanti fino al 25 dicembre, offrendo cene di Natale alle persone senza dimora.