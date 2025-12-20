Fondazione Sospiro ha voluto rendere omaggio ai fotografi e ai grafici che hanno collaborato alla realizzazione delle edizioni del secondo decennio della pubblicazione sociale Il Calendario di Cremona, un progetto che negli anni è diventato simbolo di partecipazione, creatività e condivisione.

I professionisti coinvolti, che hanno reso possibile la pubblicazione grazie alla propria opera svolta a titolo gratuito, sono stati accolti nella sala rotonda di Villa Cattaneo dal presidente della Fondazione, Giovanni Scotti, e dal responsabile della comunicazione, Gianluca Rossi. All’incontro ha preso parte anche una delegazione di ragazze e ragazzi, tra cui i protagonisti dell’edizione 2026, la ventesima.

Nel corso della cerimonia, a ciascun collaboratore è stata consegnata una targa celebrativa con i ringraziamenti dell’amministrazione, accompagnata da una versione Deluxe del calendario. Un momento particolarmente sentito è stato il caloroso applauso attribuito ai premiati dalla delegazione di ragazze e ragazzi presenti, a testimonianza del valore umano e relazionale del progetto.

I collaboratori premiati:

Gianpaolo Guarneri – fotografo

Giovanni Solari – fotografo

Luca Pozzaglio – fotografo

Fabio Alessandro Ruggeri – fotografo

Elena Quarantotto – Studio Pi-tre, progettazione grafica

Lino Blaschich – Studio Pi-tre, progettazione grafica

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza del contributo di chi, con competenza e sensibilità, sostiene negli anni un percorso editoriale capace di raccontare vite, volti e storie, contribuendo al superamento dell’idea che la fragilità sia solo una limitazione, ma porti con sé valori ed energia positiva.

© Riproduzione riservata