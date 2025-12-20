Tra vetrine illuminate e addobbate a festa, pacchi, nastri e borse piene, Natale è ormai alle porte e anche all’ombra del Torrazzo è tempo di regali.

Nonostante la sempre più pressante presenza delle piattaforme di acquisto online, già dalle prime ore del weekend il centro cittadino è andato a riempirsi di tanti cremonesi, pronti a cercare e trovare il pensiero giusto per amici e familiari.

E se c’è chi organizza e pensa i regali con largo anticipo, sono tanti quelli che si affidano agli acquisti dell’ultimo minuto; capitolo che pesa non poco sul bilancio di questo periodo. Soddisfazione da parte dei commercianti, che in questi ultimi giorni prima delle feste si “fanno in quattro” per accontentare i propri clienti.

Il servizio di Andrea Colla

