Ultime News

20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
20 Dic 2025 Passaggio di consegne:
la Didattica Dante non chiuderà
20 Dic 2025 Bilancio 2026-2028, Ceraso:
"Risorse da valorizzare al massimo"
20 Dic 2025 Consorzio Irrigazioni Cremonesi
Riunita l'assemblea di fine anno
20 Dic 2025 Cremo, trasferta proibitiva
nella tana della Lazio
Nazionali

Il Volo, ‘tutti per uno – viaggio nel tempo’ stasera 20 dicembre: il concerto evento

(Adnkronos) – Stasera, sabato 20 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna Il Volo con la seconda puntata di ‘Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo’, con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini. 

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. 

Gli ospiti della seconda puntata: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Gianni Morandi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...